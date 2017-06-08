В МАК опровергли наличие следов взрывчатки в разбившемся самолете Качиньского

Техническая комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК), занимавшаяся в 2010-2011 годах расследованием падения под Смоленском польского Ту-154М, не выявила признаков воздействия на борт взрывчатых веществ. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель комиссии Алексей Морозов.

По его словам, ни характер разброса обломков, ни их состояние не подтверждали версии взрыва на борту или разрушения судна в воздухе. Он еще раз подчеркнул, что экипаж Ту-154 знал о неподходящих для посадки метеоусловиях, однако принял решение снижаться ниже безопасной высоты.

Материалы по теме Бесконечная история Польша провела еще три расследования причин авиакатастрофы под Смоленском

Ранее 8 июня сообщалось, что МАК опроверг утверждения польских экспертов об исчезновении фрагментов записи бортовых самописцев Ту-154М президента Польши Леха Качиньского. Морозов пояснил, что на лайнере были установлены два параметрических самописца: штатный и эксплуатационный ATM-QAR польского производства. При этом установка последнего не была согласована с разработчиками самолета и системы регистрации.

Расшифровка польского устройства производилась в Польше. «Было установлено, что запись на нем прекратилась на 2,5 секунды раньше, чем на штатных самописцах. Польский самописец не был аварийным, то есть защищенным, поэтому после получения значительных повреждений недостоверность или отсутствие информации на нем вполне объяснимы», — пояснил Морозов, добавив, что, возможно, именно это обстоятельство и стало источником информации о так называемых исчезнувших трех секундах, о которых заявили в Варшаве.

По словам председателя технической комиссии МАК, что касается штатного защищенного параметрического самописца, то в отчете организации приведена полная расшифровка записи как на русском, так и на английском языках.

10 апреля 2010 года под Смоленском упал лайнер Ту-154М, на борту которого находились высокопоставленные польские политики, в том числе президент страны Лех Качиньский с супругой. В результате все пассажиры и члены экипажа — 96 человек — погибли. Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной произошедшего ошибку пилотов. Польская сторона провела собственное расследование и возложила часть вины на российских диспетчеров. Расследование продолжается как в Польше, так и в России.