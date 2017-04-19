Польша попросила США о помощи в давлении на Россию по делу смоленской катастрофы

Варшава надеется на помощь США при подаче жалобы на Россию в международный суд по делу о смоленской катастрофе. Об этом в среду, 19 апреля, заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, передает РИА Новости.

«В деле о катастрофе под Смоленском нас интересует всякая помощь. Техническая, помощь в следствии, также помощь политическая в виде давления на Москву», — сказал Ващиковский. Он добавил, что Варшаву также интересует юридическая помощь, поскольку в планах польских властей направить в международный суд жалобу в случае отсутствия сотрудничества с российской стороной.

Ващиковский подчеркнул, что Тиллерсон осведомлен о претензиях, которые Польша предъявляет России в деле о смоленской катастрофе. По словам дипломата, Варшава надеется, что глава Госдепа «посмотрит свежим взглядом на ситуацию и сможет помочь».

Крушение самолета Ту-154 ВВС Польши под Смоленском произошло в апреле 2010 года. Все 96 человек, находившихся на борту, погибли. В числе пассажиров был, в частности, президент страны Лех Качиньский с супругой.

Межгосударственный авиационный комитет по итогам разбирательства счел причиной авиакатастрофы ошибку пилотов, в том числе решение не уходить на запасной аэродром. Польша провела собственное расследование и по его результатам возложила часть вины на российских диспетчеров.

3 апреля польская сторона выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров и «третьего лица», которое находилось в башне управления полетами.