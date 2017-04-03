Сенатор счел обвинения Польши по крушению Ту-154 элементом психологической войны

Заявления Польши о причастности российских авиадиспетчеров к крушению лайнера Ту-154 под Смоленском являются частью психологической войны против России, считает первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Об этом говорится в заявлении сенатора, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 3 апреля.

«Это злонамеренная попытка окончательно испортить российско-польские отношения. Польша выдвинулась на передний край психологической войны против России», — сказал сенатор.

По его мнению, польская сторона слишком далеко зашла в бездоказательных обвинениях. «По сути дела, если называть вещи своими именами, польская сторона утверждает, что они действовали по указке "третьей особы"», — отметил Клинцевич.

Ранее в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласна с выводами Генпрокуратуры Польши, которая обвинила российских диспетчеров в умышленном провоцировании авиакатастрофы.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) назвал причиной авиакатастрофы, в которой погиб польский президент Лех Качиньский, ошибку пилотов. Польшу это заключение не удовлетворило, и она инициировала собственное разбирательство. По его итогам Генпрокуратура страны возложила часть вины на российских диспетчеров.

Крушение самолета Ту-154 ВВС Польши под Смоленском произошло в апреле 2010 года. Все 96 человек, находившихся на борту, погибли. В числе пассажиров был, в частности, президент страны Лех Качиньский с супругой.