Кремль отреагировал на обвинения Польши по катастрофе под Смоленском

Москва не согласна с выводами генпрокуратуры Польши, которая обвинила российских диспетчеров в умышленном провоцировании авиакатастрофы под Смоленском. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает в понедельник, 3 апреля, корреспондент «Ленты.ру».

«Безусловно, обстоятельства этой трагедии, этой катастрофы уже достаточно серьезно исследованы, изучены. И, конечно, соглашаться с такими выводами не представляется возможным», — отметил Песков.

Он добавил, что вопросом занимаются российские следственные органы и работа будет продолжаться.

Ранее в понедельник стало известно, что польская сторона выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров и «третьего лица», которое находилось в башне управления полетами. «Это обвинения в умышленном провоцировании катастрофы», — пояснил заместитель генерального прокурора Польши Марек Пащонек.

Межгосударственный авиационный комитет по итогам разбирательства счел причиной авиакатастрофы ошибку пилотов, в том числе решение не уходить на запасной аэродром. Польша провела собственное расследование и по его результатам возложила часть вины на российских диспетчеров.

Крушение самолета Ту-154 ВВС Польши под Смоленском произошло в апреле 2010 года. Все 96 человек, находившихся на борту, погибли. В числе пассажиров был, в частности, президент страны Лех Качиньский с супругой.

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