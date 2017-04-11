Песков прокомментировал версию о взрыве на борту самолета Леха Качиньского

В Кремле затрудняются комментировать выводы польской комиссии по расследованию причин крушения ТУ-154 бывшего президента страны Леха Качиньского под Смоленском, назвавшей причиной гибели самолета взрыв на борту. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник, 11 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы не можем это прокомментировать, мы не знаем, чем руководствовалась эта комиссия, на чем она основывала свои выводы», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Представитель Кремля добавил, что у следствия есть записи разговоров пилотов и диспетчеров, «которые таких свидетельств не содержат».

3 апреля генпрокуратура Польши выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров, а также «третьего лица», якобы находившегося в башне управления полетами, в умышленном провоцировании авиакатастрофы. Москва не согласилась с этим заявлением.

Самолет Ту-154 ВВС Польши упал под Смоленском утром 10 апреля 2010 года. В результате аварии погибли все 96 человек, находившихся на борту, в том числе президент Лех Качиньский с супругой. Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной произошедшего ошибку пилотов.