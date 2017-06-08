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МАК опроверг заявления о пропаже секунд с записи самописцев лайнера Качиньского

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Обломки на месте крушения ТУ-154М
Обломки на месте крушения ТУ-154М

Секундные фрагменты с записи с бортовых самописцев разбившегося под Смоленском Ту-154М президента Польши Леха Качиньского не исчезали. Об этом РИА Новости заявил председатель технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию катастрофы Алексей Морозов.

Он отметил, что на лайнере были установлены два параметрических самописца: штатный и эксплуатационный ATM-QAR польского производства. При этом установка последнего не была согласована с разработчиками самолета и системы регистрации.

Расшифровка польского самописца производилась в Польше. «Было установлено, что запись на нем прекратилась на 2,5 секунды раньше, чем на штатных самописцах (польский самописец не был аварийным, то есть защищенным, поэтому, после получения значительных повреждений, недостоверность или отсутствие информации на нем вполне объяснимы)», — пояснил Морозов, добавив, что возможно именно это обстоятельство и стало источником информации о так называемых «исчезнувших трех секундах», о которых заявили в Варшаве.

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epa06014207 Iranian army soldiers stand near parliament building during an attack in Tehran, Iran, 07 June 2017. At least seven people were killed and several others were wounded following twin attacks on Iran's parliament building and the mausoleum of former supreme leader, Ayatollah Khomeini, in the Iranian capital Tehran on 07 June, according to official sources. EPA/HOSSEIN MERSADIАтака на аятолл
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