МАК опроверг заявления о пропаже секунд с записи самописцев лайнера Качиньского

Секундные фрагменты с записи с бортовых самописцев разбившегося под Смоленском Ту-154М президента Польши Леха Качиньского не исчезали. Об этом РИА Новости заявил председатель технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию катастрофы Алексей Морозов.

Он отметил, что на лайнере были установлены два параметрических самописца: штатный и эксплуатационный ATM-QAR польского производства. При этом установка последнего не была согласована с разработчиками самолета и системы регистрации.

Расшифровка польского самописца производилась в Польше. «Было установлено, что запись на нем прекратилась на 2,5 секунды раньше, чем на штатных самописцах (польский самописец не был аварийным, то есть защищенным, поэтому, после получения значительных повреждений, недостоверность или отсутствие информации на нем вполне объяснимы)», — пояснил Морозов, добавив, что возможно именно это обстоятельство и стало источником информации о так называемых «исчезнувших трех секундах», о которых заявили в Варшаве.