Минобороны Польши обвинило в халатности следователей по делу о катастрофе Ту-154

Министерство обороны Польши обратилось в прокуратуру страны с требованием оценить деятельность предыдущей польской комиссии по расследованию катастрофы под Смоленском в 2010 году самолета Ту-154 президента Леха Качиньского. Об этом сообщается на сайте военного ведомства.

Поводом для обращения стали недавние заявления Алексея Морозова — главы технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК), занимавшейся в 2010-2011 расследованием причин авиакатастрофы.

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«Выводы, сделанные председателем технической комиссии МАК о ходе событий во время полета самолета ТУ-154М 10 апреля 2010 года, доказательства и результаты экспертиз были известны членам [польской] комиссии во время составления окончательного отчета», — говорится в сообщении. При этом выводы участников расследования с польской стороны существенно отличаются от выводов МАК.

«Все это вызывает подозрения в недобросовестности и халатности, которую могли проявить члены польской комиссии (...) Исходя из этого, Минобороны направляет соответствующий запрос в прокуратуру», — подчеркивается в обращении.

8 июня Морозов в интервью РИА Новости заявил, что руководимая им комиссия не выявила признаков воздействия взрывчатых веществ на борт президента Польши. Он также опроверг утверждения польских экспертов об исчезновении фрагментов записи бортовых самописцев.

10 апреля 2010 года под Смоленском упал лайнер Ту-154М, на борту которого находились высокопоставленные польские политики, в том числе президент страны Лех Качиньский с супругой. В результате все пассажиры и члены экипажа — 96 человек — погибли. Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной произошедшего ошибку пилотов. Польская сторона провела собственное расследование и возложила часть вины на российских диспетчеров.