СКР поспорил с Польшей о следах взрыва на крыле самолета Качиньского

Следственный комитет России (СКР) счел безосновательным заявление экспертов польской комиссии о том, что разрушения крыла самолета Ту-154 президента Польши Леха Качиньского носят следы взрыва. Об этом журналистам заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает «Интерфакс».

«Абсолютно непонятно, на чем основываются эти очередные выводы польских экспертов. При проведении сразу после катастрофы баллистической и взрывотехнической экспертиз никаких признаков воздействия на самолет взрывчатых веществ обнаружено не было», — сказала она.

Петренко подчеркнула, что никаких разрушений воздушного судна до столкновения с березой не было. Также представитель СКР отметила, что обломки самолета, хранящиеся на территории России, с 2014 года никто, в том числе польские эксперты, не осматривал.

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9 августа новая польская комиссия, расследующая обстоятельства авиакатастрофы под Смоленском, выпустила заявление, в котором было сказано, что левое крыло самолета Качиньского начало разрушаться перед контактом с деревом и что многочисленные повреждения этого элемента носят следы взрыва. Также, по утверждению экспертов, разрушение крыла воздушного судна не было инициировано столкновением с березой.

Предыдущая польская комиссия, выводы которой были обнародованы в апреле, пришла к выводу, что причиной катастрофы стал взрыв в корпусе самолета. Однако позднее стало известно, что техническая комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК), занимавшаяся расследованием в 2010-2011 годах, не выявила признаков воздействия на борт взрывчатых веществ. После этого Минобороны Польши заявило, что члены польской комиссии могли проявить недобросовестность и халатность.

По версии МАК, причиной падения самолета стала ошибка пилотов, в частности, решение экипажа не уходить на запасной аэродром.

Ту-154М ВВС Польши, на борту которого находились высокопоставленные польские политики, в том числе президент страны Лех Качиньский с супругой, упал в апреле 2010 года под Смоленском. В результате все пассажиры и члены экипажа — 96 человек — погибли.