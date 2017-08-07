Глава польского МИД посоветовал Киеву отказаться от Шухевича

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Киеву не стоит строить национальную идентичность на личности Шухевича. Вместе с тем, по словам главы польского МИД, украинские власти пытаются нащупать свои исторические корни, что является «нормальной тенденцией». Об этом Ващиковский сказал в интервью изданию «Коммерсантъ», опубликованном в понедельник, 7 августа.

«Наш совет (Киеву — прим. «Ленты.ру»): не стройте историческую идентичность на личности, например, Шухевича. От этого могут пострадать европейские устремления Украины», — сказал дипломат.

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Вместе с тем на вопрос о героизации запрещенной в России экстремистской Украинской повстанческой армии (УПА) Ващиковский ответил, что «Украина безотчетно пытается сформулировать, нащупать свою историческую идентичность, чтобы заложить основу для патриотизма — хотя кто-то может назвать его национализмом». «Это нормальная тенденция», — добавил он. Ващиковский подчеркнул, что несмотря на прославление УПА, Варшава будет сотрудничать с Киевом и поддерживать Украину.

В начале июля глава польского МИД выступил с заявлением, что Варшава будет против интеграции Украины в ЕС до тех пор, пока между двумя странами не разрешатся исторические споры и вопросы польского меньшинства. «Хуже всего дело обстоит [в отношениях между Украиной и Польшей], конечно, в вопросах исторических. Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу не попадете», — отметил тогда Ващиковский.

В ответ на это заявление посол Польши Ян Пекло был вызван в МИД Украины. Дипломату было указано, что Киев «с разочарованием» воспринял слова главы польского внешнеполитического ведомства.

Роман Шухевич возглавлял УПА (Украинскую повстанческую армию), которая совершала массовые убийства поляков в 1943 году. По различным оценкам, жертвами тех событий стали от 30 тысяч до 100 тысяч человек.