МИД Украины вызывал посла Польши из-за высказывания польского министра о Бандере

Посол Польши Ян Пекло был приглашен в МИД Украины в связи с резонансным высказыванием главы польской дипломатии Витольда Ващиковского . Об этом в среду, 5 июля, сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Дипломату было указано, что Киев «с разочарованием» воспринял слова польского министра. По утверждению украинской стороны, Пекло заявили о необходимости «более сдержанного подхода польского политикума к чувствительным историческим вопросам».

4 июля глава польского МИД заявил, что Варшава будет против интеграции Украины в ЕС до тех пор, пока между двумя странами не разрешатся исторические споры и вопросы польского меньшинства. «Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу не попадете», — подчеркнул Ващиковский.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины Маркиян Лубкивский ранее заявил, что заявление Варшавы об исторических разногласиях с Киевом является несвоевременным.

Степан Бандера был лидером запрещенной в России экстремистской Организации украинских националистов (ОУН). В 1943 году боевики ОУН по приказу своего руководства совершили массовые убийства этнических поляков. По различным оценкам, жертвами так называемой Волынской резни стали от 30 до 100 тысяч человек. Польские политики неоднократно осуждали Киев за героизацию Бандеры и других деятелей украинского национализма.

