Киев ответил на отказ Польши пускать Украину в ЕС из-за культа Бандеры

Заявление Варшавы об исторических разногласиях с Киевом является несвоевременным, считает чрезвычайный и полномочный посол Украины Маркиян Лубкивский. Так дипломат прокомментировал высказывание главы польского МИД Витольда Ващиковского о том, что Польша будет против интеграции украинского государства в ЕС из-за культа Степана Бандеры, передает телеканал «112 Украина».

«Без всякого сомнения, такие слова требуют реакции украинского МИД, я надеюсь, что наше внешнеполитическое ведомство вызовет посла Республики Польша для объяснений (...), или же наш посол [Андрей] Дещица совершит визит в министерство и тоже потребует соответствующих объяснений», — сказал Лубкивский.

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Он отметил, что до вступления Украины в Евросоюз еще далеко. «Пройдет много времени, и, очевидно, изменится еще не один Ващиковский и ситуация будет меняться», — добавил дипломат.

Ранее 4 июля глава польского МИД заявил, что Варшава будет против интеграции Украины в ЕС до тех пор, пока между двумя странами не разрешатся исторические споры и вопросы польского меньшинства. «Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу не попадете», — подчеркнул Ващиковский. По словам министра, Польша проявит твердость в вопросе защиты прав своего меньшинства на Украине.

Степан Бандера был лидером запрещенной в России экстремистской Организации украинских националистов (ОУН). В 1943 году боевики ОУН по приказу своего руководства совершили массовые убийства этнических поляков. По различным оценкам, жертвами так называемой Волынской резни стали от 30 до 100 тысяч человек. Польские политики неоднократно осуждали Киев за героизацию Бандеры и других деятелей украинского национализма.