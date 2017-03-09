Польский политик заявил о нервозности в ЕС из-за невыполнения Киевом обещаний

В Европейском союзе (ЕС) растет нетерпение из-за невыполнения властями Украины обещанных реформ. Об этом в интервью РИА Новости заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер (Leszek Miller).

По словам политика, ЕС будет все больше и больше нервничать из-за ситуации на Украине, особенно из-за отсутствия прогресса в реализации ожидаемых реформ и отсутствия эффективной борьбы со всеобъемлющей коррупцией.

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«Думаю, что в Европейском союзе будет расти нетерпение из-за того, что правительство в Киеве получило множество различных рекомендаций, которые просто не выполняются», — добавил Миллер.

23 января бывший премьер-министр Франции, кандидат в президенты страны Франсуа Фийон заявил, что Украине не место в Европейском союзе и НАТО. Он также назвал «безответственными» высказывания политиков, призывавших предоставить Киеву членство в Североатлантическом альянсе и ЕС.