ЕС выделит Киеву 600 миллионов евро в обмен на украинский лес

Европейский союз собирается выделить Украине транш финансовой помощи в размере 600 миллионов евро в ближайшие недели. Об этом в пятницу, 10 февраля, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает РИА Новости.

«Поскольку украинское правительство вносит в парламент законопроект о снятии моратория на экспорт леса, это, на мой взгляд, достаточное условие для выделения 600 миллионов. Это будет сделано в ближайшие недели», — сказал Юнкер после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

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В декабре 2016 года Международный валютный фонд перечислил Украине второй транш финансовой помощи от Европейского союза в размере 55,125 миллиона евро.

Тогда же ЕС выступил против запрета на экспорт украинского леса-кругляка. В заявлении отмечается, что он «противоречит международным обязательствам страны в рамках Всемирной торговой организации и Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной».

В июле 2015 года президент Украины подписал закон о десятилетнем моратории на экспорт древесины, кроме сосны. Он начал действовать с 1 ноября того же года.