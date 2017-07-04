Польша отказала Украине в праве интегрироваться в ЕС из-за культа Бандеры

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава будет против интеграции Украины в ЕС до тех пор, пока между двумя странами не разрешатся исторические споры и вопросы польского меньшинства. Об этом дипломат сказал в интервью изданию wPolityce.

«Хуже всего дело обстоит [в отношениях между Украиной и Польшей], конечно, в вопросах исторических. Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу не попадете», — подчеркнул Ващиковский.

По словам главы польского МИД, Варшава в 1990-е годы совершила ряд ошибок в вопросе защиты прав польского меньшинства в Германии и Литве. «Наученные этим опытом, мы будем от Украины категорически требовать, чтобы все вопросы были разрешены, прежде чем Киев станет у врат Европы просить членство. Мы проявим такую же твердость, как Греция по отношению к Македонии по поводу названия страны», — подчеркнул Ващиковский.

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В марте бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что в Европейском союзе (ЕС) растет нетерпение из-за того, что Украина не выполняет обещания по реформам и не прилагает усилий для борьбы с всеобъемлющей коррупцией.

Степан Бандера был лидером запрещенной в России экстремистской Организации украинских националистов (ОУН). В 1943 году боевики ОУН по приказу своего руководства совершили массовые убийства этнических поляков. По различным оценкам, жертвами так называемой Волынской резни стали от 30 до 100 тысяч человек. Польские политики неоднократно осуждали Киев за героизацию Бандеры и других деятелей украинского национализма.