В Киеве назвали культ УПА препятствием для возвращения Польше территорий

Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что прославление запрещенной в России экстремистской организации УПА препятствует соседней Польше предъявить претензии на территории, включенные в состав Украины в 1939 году. Об этом чиновник сказал в интервью украинскому изданию «Вести».

Так он прокомментировал возмущение польского общества и правящих кругов страны героизацией украинских националистов, сотрудничавших с нацистами в годы Второй мировой войны и уничтожавших поляков. «Для нас УПА — освободительное движение. Для них — препятствие для восстановления границ Польши 1939 года. Для нас Шухевич — национальный герой», — сказал Вятрович.

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Он также опроверг насаждение в стране культа Степана Бандеры — одного из лидеров запрещенной в РФ Организации украинских националистов (ОУН). «В общей массе из 52 тысяч переименованных топонимов местное самоуправление в 34 случаях само предложило фамилию Бандеры. Где же тут навязывание?» — высказал мнение Вятрович.

1 июня Киевский городской совет переименовал проспект генерала Николая Ватутина, освобождавшего город от нацистов, в проспект Романа Шухевича.

В июле 2016-го Сейм Польши признал Волынскую резню геноцидом и утвердил 11 июля Днем памяти жертв этих событий.

Роман Шухевич возглавлял УПА (Украинскую повстанческую армию), которая совершала массовые убийства поляков в 1943 году. По различным оценкам, жертвами тех событий стали от 30 тысяч до 100 тысяч человек.

Территория нынешней Западной Украины была включена в состав УССР в 1939 году после того, как Польша потерпела поражение от Германии.