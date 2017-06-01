В Киеве проспект Ватутина переименовали в Шухевича

Киевский городской совет принял решение переименовать проспект генерала Николая Ватутина в проспект Романа Шухевича. Об этом в четверг, 1 июня, сообщается на официальном сайте мэрии украинской столицы.

«Проспект теперь будет носить имя командующего Украинской повстанческой армией (УПА, признана экстремистской организацией и запрещена в России) Романа Шухевича», — говорится в сообщении. Также отмечается, что данное решение принято с целью увековечить память «выдающегося деятеля украинского народа».

Инициативу подержали 69 депутатов. Во время общественного обсуждения проекта о переименовании проспекта Ватутина, которое проходило весной 2016-го, «за» высказались 3165 человек, «против» — 2627.

В июле 2016 года депутаты Киевсовета проголосовали за переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры.

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Николай Ватутин — советский военачальник, Герой Советского Союза. Прошел путь от красноармейца до генерала армии. В годы Великой Отечественной войны возглавлял войска Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов. Ватутин погиб в 1944 году от рук диверсантов УПА.

Степан Бандера, тесно сотрудничавший в годы Второй мировой войны с нацистской Германией, был лидером Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в России). Роман Шухевич также был одним из руководителей ОУН.

Проспект Ватутина является продолжением проспекта Бандеры на левом берегу Киева, их соединяет Московский мост.

С мая 2015 года на Украине действует закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического режимов. Документ запрещает изготовление и публичное использование символики, в частности изображения советских флагов и гербов, а также публичное исполнение гимнов СССР, Украинской и других советских республик.