На Украине отказались признать нацистской символику дивизии СС «Галичина»

Символика дивизии СС «Галичина» не запрещена действующим на Украине законом об осуждении коммунизма и нацизма. Об этом глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил в ответе на запрос издания «Страна», опубликованном в четверг, 18 мая.

«Символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" в соответствии с действующим законодательством Украины не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима», — цитирует Вятровича издание.

Тремя днями ранее глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский обратился к прокурору Львова с требованием привлечь к ответственности участников мероприятий в честь 74-летия дивизии СС «Галичина», прошедших 29 апреля. На размещенных главой комитета в сети фотографиях участники мероприятий одеты в военную форму войск СС.

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28 апреля во Львове прошел традиционный парад вышиванок (вышитых крестьянских рубах) в честь военнослужащих дивизии СС «Галичина». Акция началась с возложения цветов к памятнику Степану Бандере и скандирования лозунга «Дивизия "Галичина" — герои Украины!».

Дивизия СС «Галичина» была создана в период Второй мировой войны, в нее принимали украинских добровольцев с территории Западной Украины. Часть принимала участие в боевых действиях против партизан и карательных акциях против мирного населения во Франции, Польше, Югославии и на оккупированной территории СССР. Формирования СС, в состав которых входила дивизия «Галичина», были признаны преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала.

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