Памятник дивизии СС «Галичина» в Тернополе облили краской

В Тернополе, на западе Украины неизвестные осквернили памятник дивизии СС «Галичина». Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает пресс-служба городского совета.

«Неизвестные облили памятник красной краской в преддверии 28 апреля — дня чествования воинов СС "Галичина" и 74-й годовщины создания дивизии. Работники коммунального предприятия обратились в полицию, а также оперативно очистили памятный знак от краски», — отмечается в пресс-релизе.

В начале марта в Киеве неизвестные облили краской памятник украинским военнослужащим, погибшим в Донбассе. Как сообщалось, это был уже третий случай осквернения памятного знака.

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В конце августа 2016-го в городе Черкассы в центральной части Украины памятник Степану Бандере и Роману Шухевичу был облит неизвестным веществом. В июне того же года в Полтаве испачкали желтой краской открытый президентом Петром Порошенко памятник Ивану Мазепе.

Дивизия СС «Галичина» была сформирована из украинских добровольцев в годы Второй мировой войны, она принимала участие в боевых действиях против партизан и карательных акций против мирного населения во Франции, Польше, Югославии и на оккупированной территории СССР. Формирования СС, в состав которых входила дивизия «Галичина», были признаны преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала.