Украинских бандеровцев припугнули экстрадицией в Польшу

Принятый Сеймом Польши (нижняя палата парламента страны) закон о запрете пропаганды «бандеровской идеологии» предусматривает возможность привлекать к ответственности не только граждан этой страны, но и иностранцев, даже не находящихся на территории Польши. На это в своем Facebook обратил внимание директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Ответственность распространяется не только на граждан Польши, но и на иностранцев, которые даже не находятся на территории Польши (статья 55 b). То есть, написал/сказал что-то неправильное с точки зрения польской власти, даже не на территории Польши, IPN (Instytut Pamięci Narodowej — Институт национальной памяти — прим. «Ленты.ру») возбуждает уголовное дело, а дальше даже через Интерпол можно подавать запросы на экстрадицию», — написал Вятрович.

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Сейм принял закон 26 января. За него проголосовали 279 депутатов из 414. Он дает определение «преступлениям украинских националистов и украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также вводит возможность открытия на основании закона об Институте национальной памяти Польши уголовных производств против лиц, которые отрицают совершение этих преступлений». Нарушителям будет грозить штраф или лишение свободы на срок до трех лет.

«Антибандеровский» законопроект был представлен партией Kukiz'15 более года назад, в течение всего этого времени он был «заморожен». Депутаты планировали приступить к его рассмотрению в ноябре 2017 года, но в последний момент документ был снят с повестки дня. По неофициальной информации, на такой шаг польские власти пошли, чтобы не осложнять отношения Киева и Варшавы накануне визита президента Польши Анджея Дуды на Украину.

В ноябре тогдашний министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский рекомендовал Киеву сменить государственную идеологию и отказаться от героизации Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России). По его мнению, Украина должна строить национальную идентичность на Небесной сотне и участниках вооруженного конфликта в Донбассе.

Боевики Украинской повстанческой армии (боевое крыло Организации украинских националистов (ОУН), запрещенной в России) в 1943 году организовали так называемую Волынскую резню — этнические чистки польского населения. По разным оценкам, жертвами массовых убийств стали от 30 до 100 тысяч человек. Одним из лидеров ОУН был Степан Бандера.

В июле 2016-го сейм Польши признал совершенные украинскими националистами массовые убийства на Волыни в 1943 году геноцидом и утвердил 11 июля Днем памяти жертв этих событий.

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