Порошенко возмутился запретом «бандеровской идеологии» в Польше

Президент Украины Петр Порошенко выразил обеспокоенность решением парламента Польши, который принял закон о запрете «бандеровской идеологии». Об этом в четверг, 1 февраля, глава государства написал в Facebook.

«Глубоко обеспокоен решением польского парламента. Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов. Оценки, содержащиеся в этом решении, абсолютно необъективны и категорически неприемлемы», — написал украинский лидер.

По мнению президента Украины, принятый законопроект не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Киевом и Варшавой. «Призываю Польшу к объективности и диалогу. Только вместе победим», — написал он.

«Мы прежде всего помним наши общие победы и борьбу против тоталитарных режимов. Ни одно политическое решение не может заменить историческую правду», — добавил Порошенко.

Материалы по теме «Остальных надо затерроризировать» Как украинские националисты подготовили и провели Волынскую резню

Польский сенат (верхняя палата парламента страны) в ночь на 1 февраля принял закон об Институте национальной памяти, устанавливающий уголовную ответственность за отрицание участия украинских националистов и членов украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, в преступлениях против поляков в период с 1925 по 1950 год. Нарушителям будет грозить штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Исключение делается лишь для художественных произведений и научных дискуссий. Нижняя палата парламента Польши, сейм, приняла закон 26 января.

«Антибандеровский» законопроект был представлен партией Kukiz'15 более года назад, в течение всего этого времени он был «заморожен». Депутаты планировали приступить к его рассмотрению в ноябре 2017 года, но в последний момент документ был снят с повестки дня. По неофициальной информации, на такой шаг польские власти пошли, чтобы не осложнять отношения Киева и Варшавы накануне визита президента Польши Анджея Дуды на Украину.

В ноябре тогдашний министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский рекомендовал Киеву сменить государственную идеологию и отказаться от героизации Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России). По его мнению, Украина должна строить национальную идентичность на Небесной сотне и участниках вооруженного конфликта в Донбассе.

Боевики Украинской повстанческой армии (боевое крыло Организации украинских националистов (ОУН), запрещенной в России) в 1943 году организовали так называемую Волынскую резню — этнические чистки польского населения. По разным оценкам, жертвами массовых убийств стали от 30 тысяч до 100 тысяч человек. Одним из лидеров ОУН был Степан Бандера.

В июле 2016-го сейм Польши признал совершенные украинскими националистами массовые убийства на Волыни в 1943 году геноцидом и утвердил 11 июля Днем памяти жертв этих событий.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!