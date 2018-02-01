Москву заинтересовал запрет Польши на «бандеровскую идеологию»

Кремль изучит принятый сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 1 февраля.

«Вы знаете, я, честно говоря, не стану сейчас озвучивать, потому что я, к сожалению, детально информацией не обладаю. Я думаю, что после того, как мы изучим эту информацию, мы сможем как-то сформулировать позицию», — сказал Песков.

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Сенат Польши 31 января принял закон об уголовной ответственности за пропаганду «бандеровской идеологии», отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Сейм Польши (нижняя палата парламента страны) одобрил законопроект 26 января. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда.

Вашингтон, в свою очередь, выразил недовольство тем, что по новому закону за использование выражения «польский лагерь смерти» может грозить до трех лет заключения. Он призвал Варшаву пересмотреть документ.

В июле 2016-го сейм Польши признал совершенные украинскими националистами массовые убийства на Волыни в 1943 году геноцидом и утвердил 11 июля Днем памяти жертв этих событий.

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