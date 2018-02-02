Украина поднимет флаг УПА в ответ на запрет «бандеровской идеологии» в Польше

Городской совет украинского Тернополя решил поднимать черно-красный флаг Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России) во время торжественных и праздничных мероприятий. Идея вывешивать его на административных зданиях вместе с государственным желто-синим флагом принадлежит главе города Сергею Надалу, говорится на сайте горсовета.

В сообщении отмечается, что подобная мера стала ответом на принятый польским парламентом закон о запрете пропаганды «бандеровской идеологии» в Польше. «Этим решением мы демонстрируем, что не позволим другим странам переписывать страницы нашей истории. И еще раз официально утверждаем на городском уровне уважение к нашим героям и их вклад в борьбу за независимость Украины», — цитирует пресс-служба слова Надала.

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Городские власти уверены, что из-за этого партнерские отношения между Тернополем и Польшей не испортятся, тем более, что семь польских городов — официальные города-побратимы Тернополя.

30 января Львовский областной совет утвердил порядок использования красно-черного флага Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) в регионе. Его рекомендуется вывешивать на зданиях органов власти во время празднования девяти дат, связанных с «выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и чествованием памяти героев».

Польский сенат (верхняя палата парламента страны) в ночь на 1 февраля принял закон об Институте национальной памяти, устанавливающий уголовную ответственность за отрицание участия украинских националистов и членов украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, в преступлениях против поляков в период с 1925-го по 1950 год. Нарушителям будет грозить штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Исключение делается лишь для художественных произведений и научных дискуссий. Нижняя палата парламента Польши (Сейм) приняла закон 26 января.

Боевики УПА (боевое крыло ОУН) в 1943 году организовали так называемую Волынскую резню — этнические чистки польского населения. По разным оценкам, жертвами массовых убийств стали от 30 тысяч до 100 тысяч человек. Одним из лидеров ОУН был Степан Бандера.

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