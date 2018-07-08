Порошенко вспомнил жертв Волынской резни и предложил Польше дружить

Президент Украины Петр Порошенко предложил Польше наладить дружественные отношения. Об этом он заявил в ходе церемонии памяти жертв украинско-польского конфликта 1943-1944 годов (Волынской резни) в селе Гончий Брод, передает УНИАН в воскресенье, 8 июля.

«Украина и Польша должны быть дружественными, чтобы не победила третья сторона, которая только этого и ждет», — сказал он.

Украинский лидер также призвал вывести тему Волынской резни из политического дискурса двух стран. «Политики не должны спекулировать историей. История принадлежит историкам, а политика — политикам», — сказал Порошенко.

Материалы по теме «Остальных надо затерроризировать» Как украинские националисты подготовили и провели Волынскую резню

Президент Польши принял участие в траурных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Волынской резни, которые состоялись на старом кладбище в поселке Олыка. В ходе церемонии он назвал украино-польский конфликт «этнической чисткой». «Это не была война — это была чистка этническая, чтобы убрать поляков с территорий, на которых они жили. 100 тысяч здесь замучены», — заявил он.

Дуда подчеркнул, что отношения стран должны базироваться на исторической памяти, и призвал Киев навести порядок на кладбищах, где похоронены убитые поляки.

Отношения Украины и Польши обострились в феврале этого года после того, как польский сенат принял закон об Институте национальной памяти, устанавливающий уголовную ответственность за отрицание участия украинских националистов и членов украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, в преступлениях против поляков в период с 1925 по 1950 год, в том числе в Волынской резне. Одним из ее организаторов был Степан Бандера. На Украине он считается национальным героем.

Закон вызвал недовольство и в США, а в Израиле его сочли ограничением свободы дискуссий о преступлениях нацистов против евреев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!