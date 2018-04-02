В Верховной Раде захотели дать отпор «польским негодяям»

Украинские депутаты должны принять законопроект «О флаге национального достоинства», регулирующий использование наряду с государственными символами страны красно-черный флаг Украинской повстанческой армии (УПА запрещена в России), не обращая внимания на реакцию со стороны Польши. Об этом «Обозревателю» заявил депутат Верховной Рады Юрий Тимошенко.

«Я на 100 процентов за красно-черный флаг, за священный флаг борьбы, за флаг УПА и за то, чтобы дать достойный отпор тем польским негодяям, которые топтали этот флаг, издеваясь над нами и нашим достоинством. Я за то, чтобы он был на уровне с государственным и чтобы был в каждом городе на центральных площадях», — сказал Тимошенко.

В свою очередь, депутат пообещал, что проголосует за принятие законопроекта. «Это непростой вопрос, но после того, как нам столько раз поляки плевали в рожу, сколько подлостей против нас сделали, то я меньше всего переживаю о том, что какие-то поляки будут думать», — указал он.

Законопроект №8207 был зарегистрирован в украинском парламенте 28 марта. Проектом предполагается утверждение красно-черного знамени «флагом национального достоинства». В случае его принятия, флаг УПА будет вывешиваться на зданиях государственных органов и органов местного самоуправления несколько раз в год, в том числе и 24 августа — в День независимости Украины.

20 марта в Варшаве польские националисты в ходе пикета у посольства Украины сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича, а депутат польского сейма Роберт Винницкий положил на землю флаг УПА и встал на него со словами «это бандеровская тряпка».

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