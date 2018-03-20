Польский депутат потоптался по «бандеровской тряпке»

В Варшаве польские националисты пикетировали посольство Украины, в ходе акции были сожжены портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича. Об этом в своем Facebook написал один из инициаторов пикета, депутат польского Сейма Роберт Винницкий (Robert Winnicki).

«Наша акция была прямым ответом на марш неонацистов две недели назад во Львове в честь Романа Шухевича, ответственного за геноцид в Восточной Малопольше (в настоящий момент — западные области Украины — прим. «Ленты.ру»)», — написал Винницкий.

По его словам, собравшиеся скандировали лозунги «Бандеровцы — убийцы», «Шухевич — преступник» и «Позор Украине!», также они требовали у правительства страны «кардинально изменить свою политику в отношении Киева».

Журналист Евгений Приходько в своем Facebook сообщил, что Винницкий положил на землю красно-черный флаг Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России) и встал на него со словами «это бандеровская тряпка».

4 марта в украинском Львове состоялось факельное шествие активистов праворадикальных организаций, приуроченное ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича. В мероприятии участвовали около тысячи человек. Они прошлись по центральным улицам города, выкрикивали лозунги «Помни, чужак, здесь хозяин украинец», «Кто мы? Украинцы! Чего мы хотим? Власти!», «Наша земля — наши герои», «Идея нации — против деградации» и другие. Несколько участников шествия держали баннер с лозунгом «Город Львов не для польских панов».

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