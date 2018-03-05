Бандеровцы прошлись по Львову и вспомнили «польских панов»

В украинском Львове 4 марта состоялось факельное шествие активистов праворадикальных организаций, приуроченное ко дню гибели главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России) Романа Шухевича 5 марта 1950 года. Об этом сообщаетcя на сайте Zaxid.net.

По данным организаторов, в мероприятии участвовали около тысячи человек. Они прошлись по центральным улицам города, выкрикивали лозунги «Помни, чужак, здесь хозяин украинец», «Кто мы? Украинцы! Чего мы хотим? Власти!», «Наша земля — наши герои», «Идея нации — против деградации» и другие.

Несколько участников шествия держали баннер с лозунгом «Город Львов не для польских панов». Один из организаторов мероприятия Святослав Серый объяснил, что этот лозунг был выбран специально, чтобы показать, что «Львов — бандеровский, и никто не будет нам указывать, каких героев чествовать».

После завершения акции ее участники установили у здания мэрии Львова столб позора с фотографиями мэра города Андрея Садового и депутатов городского совета, которые отказались поддерживать инициативу вывешивать на административных зданиях в дни торжественных мероприятий красно-черные флаги УПА.

Фото: «Сайт города Львова»

На состоявшуюся акцию отреагировали в Варшаве. Заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий выразил недоумение. «Это несоответствие между голосом псевдосмысла и реальностью, когда украинская сторона саботирует и отрицает предложения по сотрудничеству с нашей стороны. Это можно описать символически: Россия отрезает Украине газ — сразу же увеличились поставки газа на Украине с польской стороны. А взамен этого мы получаем демонстрации под флагами Степана Бандеры во Львове под лозунгом "Львов не для польских панов"», — цитирует его Onet.

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