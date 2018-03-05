В Польше снова избили украинца

В польском Вроцлаве двое местных жителей совершили нападение на украинца из-за его национальности. Об этом сообщается на странице польского Центра мониторинга проявлений расизма и ксенофобии в Facebook.

Инцидент произошел в одном из городских трамваев. По информации Центра, двое нападавших выкрикивали оскорбления в адрес украинца, а затем избили его. Пострадавшего обозвали «украинской шлюхой», «долбаным гомосексуалистом», а также рекомендовали вернуться на Украину.

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Отмечается, что полиция начала поиски злоумышленников. Свидетелей произошедшего попросили связаться с сотрудниками Центра.

20 февраля стало известно о жителе Польши, который избил двоих украинцев в автобусе в Варшаве. Нападение было совершено из-за национальности пострадавших, местный житель сопровождал свои действия требованиями к украинцам покинуть Польшу. Мужчина был задержан полицией, за нападение на украинцев, отделавшихся синяками и травмами головы, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

16 февраля сообщалось, что польские власти начали спрашивать украинцев, подающих заявку на право пребывания в стране, об их отношении к лидеру Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Степану Бандере и Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России). В случае, если соискатель сомневается в своем признании или его ответ не устроит представителя власти, его заявка отклоняется.

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