В Киеве допустили выдвижение Польшей территориальных претензий к Украине

Лидер Радикальной партии в Верховной Раде Украины Олег Ляшко предположил, что Польша может выдвинуть территориальные претензии к Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина», видео доступно на YouTube.

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Комментируя обещание польского президента Анджея Дуды подписать закон о запрете пропаганды «бандеровской идеологии» в Польше, Ляшко сказал: «Возможно, сегодня это прозвучит фантастично, но, учитывая, ту политику, которую сегодня проводят шовинистические круги в Польше, я не исключаю выдвижение территориальных претензий к Украине со стороны Польши».

«Польша из адвоката и мощного союзника Украины превращается в слабое государство, где верх берут силы и идеи, которые ослабляют саму Польшу», — добавил парламентарий.

Во вторник, 6 февраля, Анджей Дуда пообещал подписать закон об Институте национальной памяти. Документ предусматривает введение уголовной ответственности за отрицание участия украинских националистов и членов украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, в преступлениях против поляков в период с 1925 по 1950 год. Нарушителям будет грозить штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Исключение делается лишь для художественных произведений и научных дискуссий. После подписания президентом закон будет направлен на рассмотрение Конституционного суда Польши.

Боевики Украинской повстанческой армии (УПА; боевое крыло Организации украинских националистов, ОУН) в 1943 году организовали так называемую Волынскую резню — этнические чистки польского населения. По разным оценкам, жертвами массовых убийств стали от 30 тысяч до 100 тысяч человек. Одним из лидеров ОУН был Степан Бандера.

Деятельность ОУН и УПА запрещена в России.

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