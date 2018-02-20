Поляк разозлился на украинцев из-за национальности и избил их

В Варшаве 27-летний местный житель избил двух приехавших с Украины мужчин, узнав об их национальности. Об этом сообщает Onet Warszawa.

Инцидент произошел в одном из автобусов, курсирующих по городу. «Когда [украинцы] входили в автобус, одного из них своим телом задел некий мужчина. После того как автобус тронулся с места, этот же человек набросился на них, нанося им удары кулаками в голову. При этом мужчина оскорблял их, делая акцент на их национальности», — сообщила представитель полиции Марта Суловска (Marta Sulowska).

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Избиение продолжалось несколько минут, местный житель сопровождал свои действия требованиями к украинцам покинуть Польшу. На ближайшей остановке мужчина покинул автобус.

Вскоре его задержала полиция. За нападение на украинцев, отделавшихся синяками и травмами головы, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

16 февраля сообщалось, что польские власти начали спрашивать украинцев, подающих заявку на право пребывания в стране, об их отношении к лидеру Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Степану Бандере и Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России). В случае если соискатель сомневается в своем признании или его ответ не устроит представителя власти, его заявка отклоняется.

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