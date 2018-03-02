Поляки пообещали согреть Украину

Польская нефтегазовая компания PGNiG готова увеличить объемы поставок газа Украине в случае необходимости. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на «Нафтогаз Украины».

Контракт был подписан 2 марта. «PGNiG может обеспечивать стабильные и безопасные поставки газа благодаря диверсифицированному портфелю, который включает как внутреннюю добычу в Польше, так и импорт, включая регулярные поставки СПГ из Катара и США», — заявил глава правления компании Петр Возняк.

Контракт «Нафтогаза» с PGNiG будет действовать до конца марта 2018 года. Общий объем поставок составляет 60 миллионов кубометров. Поставки газа начались утром 2 марта через ГРС «Германовице», которая соединяет польскую газотранспортную систему с украинской.

Ранее 2 марта «Газпром» объявил о том, что вынужден немедленно разорвать контракт с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа. Как отметил председатель правления Алексей Миллер, баланс интересов сторон по контрактам нарушило решение Стокгольмского арбитража в рамках разбирательства между компаниями.

«Газпром» 1 марта объявил о возврате «Нафтогазу» средств на оплату поставок топлива в марте и отказе от поставок газа Киеву в этом месяце. После этого Украина столкнулась с дефицитом топлива и ограничила потребление до 6 марта.

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