Порошенко понизит градус

Президент Украины Петр Порошенко сообщил в Facebook, что присоединится к акции «Нафтогаза», призывающей граждан на несколько дней уменьшить в своих домах температуру на один градус.

«Я также призываю все государственные учреждения уменьшить по возможности температуру в помещениях. Также прошу граждан на несколько дней прикрутить отопление только на один градус или максимально избегать потерь тепла в домах», — написал глава государства.

По мнению Порошенко, решение «Газпрома» снизить давление на входе в газотранспортную систему Украины — шантаж и метод дискредитации Киева.

«Нафтогаз» объявил об акции «Прикрути» 2 марта. Пресс-служба предприятия призвала украинцев, имеющих газовые котлы, в течение нескольких дней уменьшать температуру в помещении на один градус в светлое время суток и на два градуса — ночью. «Это позволит снизить потребность в газе на 8-9 процентов, и этого будет достаточно, чтобы российский шантаж не удался», — пояснили в «Нафтогазе». Компания считает, что действия «Газпрома» направлены на создание вокруг Украины образа ненадежного транзитера топлива.

В комментариях к записи об этой акции некоторые пользователи поинтересовались, почему на Украине не используется газ собственной добычи, и обвинили власти в решении проблем за счет граждан. Другие высказали мнение, что Киев таким образом ищет повод для очередного повышения цен на газ для населения.

«Газпром» 1 марта объявил о возврате «Нафтогазу» средств на оплату поставок топлива в марте и отказе от поставок газа Киеву в этом месяце. После этого Украина столкнулась с дефицитом топлива и ограничила потребление до 6 марта.

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