«Газпром» смирился с задолженностью перед Украиной

Госкомпания «Газпром» признала задолженность перед украинской компанией «Нафтогаз» в размере 2,56 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении компании, которое приводит РИА Новости.

«Из заявлявшихся "Нафтогазом" денежных требований в размере 17 миллиардов долларов арбитры удовлетворили требования на сумму 4,673 миллиарда долларов в связи с подачей газа для его транзита европейским потребителям в меньшем объеме, чем это было предусмотрено контрактом», — говорится в сообщении российской компании. «Газпром» пояснил, что новое решение Стокгольмского арбитража основывается на зачете встречных требований, именно поэтому «Газпром» превратился в должника.

В декабре Стокгольмский арбитраж обязал Украину заплатить «Газпрому» два миллиарда долларов, однако решением от 28 февраля закреплялось, что уже «Газпром» должен «Нафтогазу» 4,673 миллиарда долларов. В итоге суд произвел взаиморасчет, итогом которого стал долг российской компании в размере 2,56 миллиардов.

Российская компания осталась недовольна решением международного арбитра и намеревалась опротестовать решение суда всеми возможными законными способами.

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