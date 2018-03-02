В «Нафтогазе» рассказали о многомиллионной ошибке «Газпрома»

«Газпром» не сможет требовать от Украины выполнения пункта контракта take or pay («бери или плати»). Об этом заявил председатель правления украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью украинскому «5 каналу».

По его словам, российская компания не выполнила свои обязательства по контракту, который пересмотрел суд. Это автоматически означает, что россияне не смогут больше требовать у «Нафтогаза» в этом году take or pay. Стоимость этой ошибки для менеджмента «Газпрома» — потенциально сотни миллионов долларов, добавил глава «Нафтогаза».

Российская компания нестандартно отреагировала на решение Стокгольмского арбитража, отметил он. «Я бы сказал, даже немного истерично», — отметил Коболев.

Стокгольмский арбитражный суд 1 марта обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,6 миллиарда долларов за недостаточный транзит в 2009–2017 годах. Суд не поддержал требование украинской стороны о пересмотре тарифа. В 2016 году украинская сторона заявляла, что недовольна принципом take or pay, закрепленным в долгосрочном контракте.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!