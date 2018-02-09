Украине придется покупать газ у России по максимуму

«Нафтогаз Украины» рискует вновь не выполнить обязательства перед «Газпромом» — параметры объемов поставки газа, которые будут закреплены в контракте, могут не позволить украинской компании отобрать положенные четыре миллиарда кубометров газа в год. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Изданию стали известны принципы, по которым будут рассчитываться среднесуточные объемы поставок российского газа в измененном контракте между «Газпромом» и «Нафтогазом». Годовой объем теперь распределяется по кварталам с учетом сезонности, а затем квартальный объем делится на число суток в квартале. Отклонения от полученного среднесуточного значения возможны в пределах шести процентов.

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«Новый годовой контрактный объем, назначенный Стокгольмским арбитражем, составляет 5 миллиардов кубометров, объем обязательного отбора (take-or-pay) — 4 миллиарда кубометров», — отмечает газета. Максимальные суточные объемы для «Нафтогаза» составят в первом квартале около 17,3 миллиона кубометров, во втором — 11,4 миллиона, в третьем — 10,45 миллиона, в четвертом — 15,7 миллиона кубометров, подсчитали в «Коммерсанте».

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев 7 февраля заявил, что компания планирует возобновить закупки российского газа в марте. По расчетам газеты, если «Нафтогаз» начнет отбор 1 марта и до конца года будет вести его на максимальных суточных уровнях, ему удастся купить 3,9 миллиарда кубометров — чуть ниже обязательных 4 миллиардов кубометров.

В январе Коболев назвал привлекательной цену российского топлива, которую после решения суда обязан будет установить «Газпром». Арбитраж обязал российскую компанию снизить стоимость тысячи кубометров газа для Украины с 485 до 352 долларов.

«Нафтогаз» и «Газпром» обменялись исками в Стокгольмском арбитраже в 2014 году. С 2015-го Украина не закупала российский газ.

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