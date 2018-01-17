Украина вновь закупит российский газ

«Нафтогаз Украины» в текущем году закупит у «Газпрома» 4-5 миллиардов кубометров газа. Об этом заявил гендиректор украинской компании Андрей Коболев, передает «Укринформ».

По его словам, закупки энергоносителя пройдут по очень выгодной для Украины стоимости. «Цена, которую сейчас обязан установить "Газпром", является очень привлекательной. Этим экономическим бенефитом необходимо пользоваться», — заявил Коболев. При этом точную сумму он не назвал.

«Нафтогаз» не закупал газ у России с 2015 года. Согласно недавнему решению Стокгольмского арбитража, Украина должна возобновить поставки минимальных объемов российского топлива в соответствии с положением контракта «бери или плати», отмечает агентство.

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Решение международного арбитража было оглашено 22 декабря 2017-го. По итогам обе стороны объявили о победе друг над другом. «Газпром» требовал более 50 миллиардов долларов за нарушение правила «бери или плати», однако суд его отклонил. Украинская сторона настаивала на отмене этого условия, а также на пересмотре стоимости газа по рыночным ценам. Данное требование было удовлетворено частично.

5 января президент Украины Петр Порошенко провозгласил энергетическую независимость страны. По его словам, Киев соскочил с крючка «Газпрома».

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