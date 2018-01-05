Порошенко провозгласил энергетическую независимость Украины

Президент Украины и микроблогер Петр Порошенко сообщил своим читателям в Twitter, что страна соскочила с крючка «Газпрома».

Кроме того, глава государства заявил, что 2018-й — год энергетической независимости Украины.

Таким образом Порошенко отметил вердикт Стокгольмского арбитража по газовому спору между украинским «Нафтогазом» и российским «Газпромом».

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Само решение было вынесено 22 декабря 2017 года. Обе компании трактовали вердикт арбитража в свою пользу. «Нафтогаз» считает, что суд отменил принцип «бери или плати» и штраф в 56 миллиардов долларов за отказ от этого правила.

«Газпром» же заявляет, что в конечном итоге именно он стал победителем, так как суд удовлетворил большинство требований к Украине об оплате газа.

Разбирательство между компаниями шло с 2014 года. Нынешний газовый контракт был подписан в 2009 году, соглашение рассчитано на десять лет.

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