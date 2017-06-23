Пан или пропал

Минюст Украины пока не преуспел в выполнении решения суда о взыскании с «Газпрома» штрафа за якобы допущенные нарушения антимонопольного законодательства. Глава ведомства Павел Петренко на этой неделе смог отчитаться, что «план» выполнен лишь на 0,046 процента. Речь о дивидендах за 2016 год в размере 80,8 миллиона гривен (184 миллиона российских рублей), которые причитались российскому холдингу как акционеру украинской компании «Газтранзит». Впрочем, провальный старт чиновника не смущает: он сообщил, что готовятся документы и международные поручения для ареста активов «Газпрома» за границей. В ситуации разбиралась «Лента.ру».

Лиха беда начало

Постановления украинского минюста об открытии исполнительного производства на 172 миллиардов гривен (почти на 395 миллиардов рублей) и наложении ареста на принадлежащие компании акции «Газтранзита» «Газпром» получил в конце мая текущего года. Российский холдинг владеет 40,2 процентами этой украинской компании, рыночная стоимость которой в настоящее время составляет порядка 33 миллионов гривен.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал расследование в отношении «Газпрома» в 2015 году. Зимой 2016-го ведомство наложило на российскую компанию штраф в размере 86 миллиардов гривен (около 180 миллиардов рублей) за злоупотребление доминирующим положением на рынке услуг по транзиту природного газа по территории Украины.

Павел Петренко Фото: РИА Новости

В дальнейшем сумма, подлежащая взысканию, за счет пеней и сборов выросла более чем в два раза. Претензии АМКУ касаются периода с 2009-го по ноябрь 2015 года. Все жалобы «Газпрома», в том числе поданная в Высший хозяйственный суд кассация, были отклонены. Компания объявила, что рассматривает возможность оспорить действия украинских властей в международных инстанциях.

31 мая 2017 года представитель «Газпрома» Сергей Кузнец заявил, что у холдинга на Украине никогда не было имущества, сопоставимого с размером штрафа, и назвал «весьма незначительными» перспективы его взыскания в других странах. В украинском Минюсте, похоже, придерживаются иного мнения, хотя и не уточняют сроки, когда и в какие страны могут быть направлены поручения, касающиеся ареста зарубежных активов «Газпрома».

Сицилианская защита

Тем временем Стокгольмский арбитражный суд рассматривает иск «Газпрома» к «Нафтогазу Украины» более чем на 37 миллиардов долларов. Эта сумма включает требования по оплате задолженности за поставленный в мае-июне 2014 года газ, оплату по обязательству «бери или плати» за 2012-2016 год, а также пени за просрочку оплаты газа. Решение, как ожидается, будет объявлено до конца июня.

В марте 2017 года главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко признал возможность банкротства компании в случае проигрыша «Газпрому» в Стокгольме — предприятию придется расставаться с активами. Под распродажу не попадет только газотранспортная система Украины, поскольку она находится в государственной собственности.

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Комментируя «Ленте.ру» ситуацию с намерением Минюста Украины взыскать антимонопольный штраф в за пределами национальной юрисдикции, официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заверил, что компания предпримет все необходимые меры для защиты своих интересов. «Мы считаем, что такого рода претензии антимонопольных органов Украины не имеют под собой достаточных оснований», — подчеркнул он.

Туманные перспективы

Вопрос ареста имущества «Газпрома» и обращения на него взыскания по требованию украинских властей не так очевиден, как это может показаться на первый взгляд, считает юрист юридической компании «Хренов и партнеры» Александр Костин.

«Сложность в том, что законодательством большинства государств предусматривается признание и исполнение решений по гражданским и торговым делам. Взыскание штрафа с Газпрома — это административное дело, следовательно, формально данное решение признанию и исполнению не подлежит», — указал Костин.

Фото: РИА Новости

Однако из этого правила, по словам юриста, могут быть исключения — если Украина заключила с какой-то страной договор о взаимном признании именно данной категории судебных решений. «Этот вывод справедлив и в отношении принятия обеспечительных мер до рассмотрения вопроса признания данного решения украинского суда», — сообщил Костин.

Тем самым, несмотря на наличие у «Газпрома» существенных активов в ряде государств ЕС (в виде акций дочерних обществ и их имущества), перспективы их ареста и обращения на них взыскания не представляются достаточно серьезными, резюмировал юрист.

Себе дороже

Киев в стремлении осуществить свои обещания по взысканию с «Газпрома» антимонопольного штрафа может действовать, как говорят военные, на узком фронте, не исключает старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук. В частности, обратиться в Польшу и страны Балтии, отношения которых с Россией также натянуты, в том числе и в сфере энергосотрудничества, предположил он.

«Однако вряд ли европейские страны поддержат в этом вопросе Киев, так как это чревато международным скандалом и для этого нужны веские основания, например, решения международных судов. Хозяйственный суд Киева таковым не является», — подчеркнул Ткачук.

Есть еще один вариант — арест Украиной транзитного газа (основного актива «Газпрома» на Украине). Но топливо фактически принадлежит европейским потребителям, и подобные действия наверняка испортят отношения Киева с Еврокомиссией, считает эксперт.

Фото: Украинское Фото / PhotoXPress.ru

«Угроза Украины наложить аресты на имущество «Газпрома» в третьих, особенно лояльных к ней странах представляют определенные риски», — заявил «Ленте.ру» адвокат бюро «Деловой фарватер» Сергей Литвиненко. Но следует помнить, что речь идет не о филиалах и структурных подразделениях концерна, а о самостоятельных юридических лицах, созданных в соответствии с законодательством этих стран, и в них далеко не всегда есть значительная доля «Газпрома», отметил он.

По словам Литвиненко, эти юридические лица и обладают имуществом — как правило, это газопроводы, перекачивающие и измерительные станции, газохранилища. Поэтому прямой связи между «Газпромом», оштрафованным на Украине, и имуществом других юридических лиц, на которые планируется наложить арест, нет, пояснил собеседник «Ленты.ру». И предположил, что Минюст Украины попытается наложить арест на пакеты акций этих компаний.

Деньги вперед

«Спор с Украиной идет давно и в "Газпроме" вполне просчитали все возможные риски. Не исключено, что заранее были предприняты действия, позволяющие исключить такой арест — например, этот пакет акций был передан каким-либо фондам или миноритарным акционерам, не имеющим связи с концерном», — полагает Литвиненко.

При рассмотрении обращений властей Украины по закону арест долей имущества, которые через третьи лица принадлежат «Газпрому», невозможен, говорит юрист.

«Если же в некоторых странах суды будут исходить из политических пристрастий, то тут нужно понимать, что «Газпром» — не простой концерн. Он вправе манипулировать своими возможностями так, что страны, пошедшие на поводу властей Украины, могут столкнуться со значительными экономическими потерями, которые превысят полученные политические дивиденды», — резюмировал Литвиненко.

Сложившая ситуация со штрафами за злоупотребление доминирующим положением «Газпрома» на рынке услуг по транзиту природного газа на территории Украины служит хорошей иллюстрацией существенного разрыва между неумеренными аппетитами и суровой реальностью, говорит юрист-международник, доцент РАНХиГС Кира Сазонова.

«Данный прецедент в очередной раз продемонстрировал, насколько жесткими рамками по-прежнему ограничены и национальное, и международное право, несмотря на экономическую глобализацию», — констатировала она.

Реализация варианта с арестом имущества корпорации на территории Украины даже близко не покрывает сумму взысканий. Вероятность того, что задолженность будет взыскана через имущество за пределами Украины, крайне мала, уверена Сазонова.

«Упование Киева на обращение в международные суды можно считать практически бесперспективным, поскольку любое разбирательство в международных судах или в рамках международного коммерческого арбитража — дело долгое», — напомнил юрист.

Помимо всего, речь идет и существенных затратах, которые украинским властям придется понести в виде судебных издержек, указала Сазонова. По ее словам, не так уж много международных инстанций могло бы разрешить существующие противоречия, особенно с учетом того, что повторное обращение в Стокгольмский арбитраж вряд ли состоится.

