«Газпром» начал переговоры с банками для финансирования «Турецкого потока»

«Газпром» намерен привлечь проектное финансирование для строительства «Турецкого потока» и начал переговоры с российскими и зарубежными банками. Об этом заявил заместитель председателя правления компании Андрей Круглов, передает ТАСС.

«Мы уже начали переговоры, это и зарубежные, и российские банки», — сказал он.

7 мая «Газпром» начал строительство морского участка газопровода «Турецкий поток» у российского побережья Черного моря. Работы по укладке ведет судно Audacia швейцарской компании Allseas Group, являющейся подрядчиком строительства обеих ниток морского участка газопровода.

Закон о ратификации соглашения между Россией и Турцией о строительстве газопровода «Турецкий поток» президент Владимир Путин подписал 7 февраля.

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Межправительственное соглашение по проекту «Турецкий поток» Россия и Турция подписали 10 октября 2016 года. За реализацию проекта отвечает «Газпром» с российской стороны и компания «Боташ» — с турецкой. Срок действия документа — 30 лет с перспективой пролонгации на последующие пятилетние периоды. Согласно документу, морской участок газопровода реализует компания South Stream Transport B.V. (стопроцентное дочернее общество «Газпрома»). В декабре 2016 года российский холдинг подписал контракт с Allseas Group на строительство первой нитки морского участка газопровода. В феврале 2017 года South Stream Transport B.V. заключила контракт с Allseas Group на строительство второй нитки морского участка.

Проект «Турецкий поток» предусматривает строительство двух ниток газопровода мощностью 15,75 миллиарда кубометров каждая по дну Черного моря. По одной нитке газ будет поставляться на турецкий рынок, по второй — транзитом через Турцию в европейские страны. Длина морской части трубы должна составить около 910 километров, сухопутной части по турецкой территории — 180 километров. Ввод в эксплуатацию обеих ниток должен состояться до конца 2019 года.