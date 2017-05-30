В Москве сообщили об ожидании от ЕС железобетонных гарантий по «Турецкому потоку»

Москва ожидает от Брюсселя железобетонных гарантий по реализации проекта второй нитки газопровода «Турецкий поток», чтобы не повторился печальный опыт «Южного потока». Об этом заявил замглавы МИД России Алексей Мешков, передает РИА Новости.

«Нас не могут не беспокоить попытки ряда институтов ЕС торпедировать энергопроекты в Европе с российским участием, речь в первую очередь идет о проекте "Северный поток-2"», — пояснил дипломат. Он отметил, что остаются неясности со стороны Еврокомиссии и в отношении второй нитки газопровода «Турецкий поток», которая будет ориентирована на потребителей Южной и Юго-Восточной Европы.

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7 мая «Газпром» приступил к строительству морского участка газопровода «Турецкий поток». Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям.

Мощность первой и второй ниток «Турецкого потока» должна составить по 15,75 миллиарда кубометров. Строительство газопровода планируют завершить к концу 2019 года.

В декабре 2014-го Россия объявила о прекращении работы по «Южному потоку», который должен был пройти через территорию Болгарии, Сербии, Венгрии в пользу нового газопровода в сторону Турции.