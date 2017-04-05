Анкара ускорит реализацию проекта «Турецкий поток»

Правительство Турции поручило государственным структурам устранять любые проволочки в реализации проекта «Турецкий поток». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение турецкого кабинета министров.

«Все госструктуры, задействованные в реализации проекта "Турецкий поток", должны действовать максимально быстро, слаженно и эффективно», — говорится в документе, подписанном премьер-министром Бинали Йылдырымом.

Для оформления прав на землю в рамках строительства газопровода, согласно распоряжению, будет создано специальное ведомство.

В феврале президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации российско-турецкого соглашения о строительстве газопровода «Турецкий поток».

Замминистра энергетики России Юрий Сентюрин пояснял, что подписанный главой государства документ предусматривает создание благоприятной нормативно-правовой базы, включая налоговые и таможенные режимы, для проектирования, строительства и последующей эксплуатации трубопровода.

За его реализацию будут отвечать «Газпром» с российской стороны и компания «Боташ» — с турецкой.

Проект «Турецкий поток» предусматривает строительство двух ниток газопровода мощностью 15,75 миллиарда кубометров каждая по дну Черного моря. По одной нитке газ будет поставляться на турецкий рынок, по второй — транзитом через Турцию в европейские страны. Ввод в эксплуатацию обеих ниток должен состояться до конца 2019 года.

