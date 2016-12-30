«Газпром» одолжит 310 миллионов евро на «Турецкий поток»

Совет директоров «Газпрома» принял решение предоставить компании South Stream Transport B.V. кредит в размере 310 миллионов евро на строительство газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы «Газпрома».

В документе отмечается, что South Stream Transport B.V. обязуется возвратить предоставленную сумму займа в полном объеме и уплатить проценты за пользование заемными средствами в порядке и в сроки, установленные договором. При этом подробности договора не раскрываются, но уточняется, что деньги будут направлены на покупку труб, оборудования, оплату строительно-монтажных работы, закупку необходимых товаров и административные расходы.

8 декабря сообщалось о том, что South Stream Transport B.V. подписала контракт с компанией Allseas Group S.A. на строительство первой нитки морского участка «Турецкого потока» с опционом на укладку второй нитки.

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6 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что строительство «Турецкого потока» начнется во второй половине 2017 года, а обе нитки будут введены в строй до конца 2019-го. Он отмечал, что в настоящий момент проходит предквалификация подрядчиков.

В ноябре российский холдинг сообщал, что планирует в 2016 году инвестировать в реализацию проекта «Турецкий поток» более 38 миллиардов рублей.

Россия и Турция подписали межправсоглашение по реализации проекта «Турецкий поток» 10 октября. Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода мощностью 15,75 миллиарда кубометров каждая по дну Черного моря. По одной нитке газ будет поставляться на турецкий рынок, по второй — транзитом через Турцию в европейские страны. В октябре эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев заявил в интервью Национальной службе новостей (НСН), что в связи с запуском «Турецкого потока» Украина может потерять до 700 миллионов долларов.