Дума ратифицировала соглашение о строительстве «Турецкого потока»

Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Турцией о строительстве газопровода «Турецкий поток», передает ТАСС.

Срок действия соглашения составляет 30 лет с перспективой пролонгации на последующие пятилетние периоды.

За его реализацию будут отвечать «Газпром» с российской стороны и компания «Боташ» — с турецкой. «Инвестиции, необходимые для реализации проекта в двухниточном исполнении, включая затраты, понесенные ранее в рамках реализации морского участка проекта "Южный поток", составляют около 7 миллиардов евро», — говорится в сопроводительных документах к соглашению.

В начале декабря 2016 года «Газпром» подписал с компанией Allseas Group S.A. контракт на укладку первой нитки морского участка газопровода. Документ также предусматривает опцион на вторую нитку. Предполагается, что подрядчик приступит к работам во втором полугодии 2017 года.

Материалы по теме Турецкий приток О чем договорились Путин и Эрдоган в Санкт-Петербурге

В декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о ратификации соглашения с Россией по проекту строительства «Турецкого потока».

Россия и Турция подписали межправсоглашение по реализации проекта «Турецкий поток» в октябре 2016 года. Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода мощностью 15,75 миллиарда кубометров каждая по дну Черного моря. По одной нитке газ будет поставляться на турецкий рынок, по второй — транзитом через Турцию в европейские страны. Ввод в эксплуатацию обеих ниток должен состояться до 30 декабря 2019 года.

