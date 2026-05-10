Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:30, 10 мая 2026Из жизни

Курьер решил порыбачить перед работой и установил уникальный рекорд

В США курьер поймал гибрид краппи весом 1,95 килограмма и установил рекорд
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Надежда Буаллаг / Коммерсантъ

В американском штате Огайо курьер решил порыбачить перед работой, поймал редкий гибрид черного и белого краппи весом 1,95 килограмма и установил рекорд. Об этом пишет Outdoor Life.

Обладателем уникального достижения стал 29-летний Джесси Миллер из Мидлтауна. Вечером 1 апреля у него была рабочая смена. Перед ней мужчина решил порыбачить на реке Грейт-Майами-Ривер недалеко от дома. Американец забросил несколько удочек и стал ждать. Вскоре один поплавок ушел под воду. Миллер схватил удочку и вытащил из воды краппи. Рыба была настолько крупной, что сначала мужчина принял ее за окуня.

«Но рот у нее был слишком большой, и я понял, что это краппи. Она была похожа на белого краппи, но выглядела как-то иначе. Я начал считать шипы у нее на спине, чтобы определить вид, и понял, что это, возможно, гибрид», — рассказал Миллер. После проверки в Департаменте природных ресурсов Огайо, его теория подтвердилась. При этом в штате не было отдельной категории для регистрации рекордов по ловле гибридных краппи. После обращения Миллера эту категорию создали, а его улов почти наверняка станет в ней первым.

Материалы по теме:
Рыба-меч пронзила женщине сердце. Это не единственный случай смертельных нападений остроносых рыб на людей
Рыба-меч пронзила женщине сердце. Это не единственный случай смертельных нападений остроносых рыб на людей
22 октября 2024
«Нас чуть не сожрали» Как туристы отправились рыбачить в открытый океан и сразились за еду с акулами
«Нас чуть не сожрали»Как туристы отправились рыбачить в открытый океан и сразились за еду с акулами
29 июня 2020

Ранее сообщалось, что в Великобритании рыбак выловил гигантского карпа весом 31,2 килограмма. Его улов побил рекорд, который продержался 10 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило об ответе на атаки ВСУ в период объявленного Россией перемирия

    В РПЦ не увидели проблем в популярности священников у девушек

    Курьер решил порыбачить перед работой и установил уникальный рекорд

    Самолет экстренно сел в российском городе из-за неисправности

    Решивший усыновить троих детей Лепс посетил детские дома Донбасса

    Европу призвали дать мандат Шредеру на переговоры после слов Путина

    Раскрыт минимальный платеж по ипотеке в Москве

    На заводе Toyota в России начнут собирать машины нового автобренда

    Союзники Украины признали невозможность Киева достичь одной цели в конфликте с Россией

    Роднина выразила свое отношение к уехавшей из России Исинбаевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok