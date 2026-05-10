Курьер решил порыбачить перед работой и установил уникальный рекорд

В США курьер поймал гибрид краппи весом 1,95 килограмма и установил рекорд

В американском штате Огайо курьер решил порыбачить перед работой, поймал редкий гибрид черного и белого краппи весом 1,95 килограмма и установил рекорд. Об этом пишет Outdoor Life.

Обладателем уникального достижения стал 29-летний Джесси Миллер из Мидлтауна. Вечером 1 апреля у него была рабочая смена. Перед ней мужчина решил порыбачить на реке Грейт-Майами-Ривер недалеко от дома. Американец забросил несколько удочек и стал ждать. Вскоре один поплавок ушел под воду. Миллер схватил удочку и вытащил из воды краппи. Рыба была настолько крупной, что сначала мужчина принял ее за окуня.

«Но рот у нее был слишком большой, и я понял, что это краппи. Она была похожа на белого краппи, но выглядела как-то иначе. Я начал считать шипы у нее на спине, чтобы определить вид, и понял, что это, возможно, гибрид», — рассказал Миллер. После проверки в Департаменте природных ресурсов Огайо, его теория подтвердилась. При этом в штате не было отдельной категории для регистрации рекордов по ловле гибридных краппи. После обращения Миллера эту категорию создали, а его улов почти наверняка станет в ней первым.

Ранее сообщалось, что в Великобритании рыбак выловил гигантского карпа весом 31,2 килограмма. Его улов побил рекорд, который продержался 10 лет.