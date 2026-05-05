Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:05, 5 мая 2026Из жизни

Ландшафтный дизайнер поймал гигантскую рыбу и побил 10-летний рекорд страны

Британец поймал карпа весом 31,2 килограмма и побил 10-летний рекорд страны
Никита Савин
Никита Савин

Фото: TeodorLazarev / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании рыбак выловил гигантского карпа весом 31,2 килограмма и побил 10-летний рекорд страны. Об этом сообщает The Sun.

48-летний ландшафтный дизайнер Майкл Никсон из города Дадли поймал рекордную рыбу 1 мая в озере Кингфишер. Британец с друзьями запланировал четырехдневную поездку туда еще в 2025 году именно для того, чтобы половить крупных карпов. Установить новое высшее достижение Никсону удалось в последний день отпуска. «Я очень доволен результатом. Так волновался, что не мог уснуть», — рассказал британец.

Никсон побил рекорд, установленный в 2016 году Дином Флетчером. Ему удалось выловить рыбу весом 30,8 килограмма. В том же году Том Доэрти поймал карпа весом 31,75 килограмма, но его улов не подошел под правила. Та рыба была выращена в искусственных условиях, и ее специально откармливали.

Материалы по теме:
Рыба-меч пронзила женщине сердце. Это не единственный случай смертельных нападений остроносых рыб на людей
Рыба-меч пронзила женщине сердце. Это не единственный случай смертельных нападений остроносых рыб на людей
22 октября 2024
«Нас чуть не сожрали» Как туристы отправились рыбачить в открытый океан и сразились за еду с акулами
«Нас чуть не сожрали»Как туристы отправились рыбачить в открытый океан и сразились за еду с акулами
29 июня 2020

Ранее сообщалось, что в США мужчина поймал двух огромных большеротых окуней весом 5,9 килограмма за день и установил рекорд. Обеих рыб он передал ученым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский регион в 1000 километров от границы всю ночь и утро атакуют дроны ВСУ. В городе воют сирены, БПЛА влетел в многоэтажку

    У второй планеты за орбитой Нептуна обнаружили атмосферу

    Пенсионерку на седьмом этаже горящего после удара БПЛА дома в Чебоксарах сняли на видео

    Вывозивших в Сирию людей из российского города задержали

    Президент Финляндии попытался объяснить мотивы Европы по Украине

    США ударили по двум шедшим с грузами в Иран гражданским катерам

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов с 15-процентными скидками

    Ландшафтный дизайнер поймал гигантскую рыбу и побил 10-летний рекорд страны

    В России резко выросли продажи одного вида машин

    Google оштрафовали в России на миллионы рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok