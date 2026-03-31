Рыбак поймал две огромные рыбы за день и установил рекорд

10:18, 31 марта 2026

В США рыбак поймал двух огромных окуней за день и установил рекорд
Никита Савин

Фото: Andrii Medvediuk / Shutterstock / Fotodom  

В США мужчина поймал двух огромных большеротых окуней весом 5,9 килограмма за день и установил рекорд. Об этом пишет Outdoor Life.

Лоуренс Ли из Техаса выловил огромных рыб во вторник, 24 марта. Он работает профессиональным рыболовным гидом и участвует в природоохранной программы штата ShareLunker. Ее специалисты просят рыбаков сдавать им живыми окуней весом 5,9 килограмма и более, пойманных в период нереста, чтобы вырастить мальков под наблюдением, а затем выпустить их в водоемы Техаса.

Первый пойманный Ли большеротый окунь весил 5,94 килограмма, а второй — 6,1 килограмма. Обеих рыб он передал в ShareLunker. Кроме того, 8 марта Ли поймал еще одного крупного окуня весом 5,95 килограмма и тоже передал его ученым.

Материалы по теме:
22 октября 2024
«Нас чуть не сожрали» Как туристы отправились рыбачить в открытый океан и сразились за еду с акулами
«Нас чуть не сожрали»Как туристы отправились рыбачить в открытый океан и сразились за еду с акулами
29 июня 2020

«Это первый случай в 40-летней истории ShareLunker, чтобы два окуня классификации Legacy, весом более 5,9 килограмма, были пойманы одним рыбаком за один день. Также впервые один рыбак поймал трех окуней Legacy за сезон», — заявила координатор программы Натали Голдстрем в интервью Outdoor Life.

Ли рассказал, что чуть было не лишился рекорда, так как из-за его ошибки вторая рыба едва не сорвалась с крючка. «Обычно я довольно спокоен, но с этим окунем я накосячил так, что адреналин зашкаливал. Я подтянул его обратно к лодке, затащил в подсак, поднял на борт и крючок сам выпал у него из пасти. Мне повезло, я был очень близок к тому, чтобы потерять его», — рассказал рыбак.

Ранее сообщалось, что в американском штате Нью-Джерси отказались фиксировать новый рекорд по ловле щуки по неожиданной причине. Выяснилось, что рыбак случайно добыл рекордный экземпляр на территории соседнего штата.

    Последние новости

    Китай обратился с призывом к Израилю и США

    У чиновницы российского города-курорта нашли имущество на 100 миллионов рублей

    В России опровергли идею ввести обязательным второй иностранный язык в школах

    Названо число заключенных в Южной Корее граждан России

    Путин продлил действие упрощающего расчеты за российский газ указа

    50-летнюю Шарлиз Терон сняли в бикини на пляже

    В Казахстане начнется выпуск популярной модели Changan

    Постпред России объяснил ситуацию в Иране главенством «закона джунглей»

    США потребовали от Польши поделиться оружием

    Раскрыт неожиданный способ улучшить здоровье сердца и снизить стресс

    Все новости
