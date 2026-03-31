Рыбак поймал две огромные рыбы за день и установил рекорд

В США рыбак поймал двух огромных окуней за день и установил рекорд

В США мужчина поймал двух огромных большеротых окуней весом 5,9 килограмма за день и установил рекорд. Об этом пишет Outdoor Life.

Лоуренс Ли из Техаса выловил огромных рыб во вторник, 24 марта. Он работает профессиональным рыболовным гидом и участвует в природоохранной программы штата ShareLunker. Ее специалисты просят рыбаков сдавать им живыми окуней весом 5,9 килограмма и более, пойманных в период нереста, чтобы вырастить мальков под наблюдением, а затем выпустить их в водоемы Техаса.

Первый пойманный Ли большеротый окунь весил 5,94 килограмма, а второй — 6,1 килограмма. Обеих рыб он передал в ShareLunker. Кроме того, 8 марта Ли поймал еще одного крупного окуня весом 5,95 килограмма и тоже передал его ученым.

«Это первый случай в 40-летней истории ShareLunker, чтобы два окуня классификации Legacy, весом более 5,9 килограмма, были пойманы одним рыбаком за один день. Также впервые один рыбак поймал трех окуней Legacy за сезон», — заявила координатор программы Натали Голдстрем в интервью Outdoor Life.

Ли рассказал, что чуть было не лишился рекорда, так как из-за его ошибки вторая рыба едва не сорвалась с крючка. «Обычно я довольно спокоен, но с этим окунем я накосячил так, что адреналин зашкаливал. Я подтянул его обратно к лодке, затащил в подсак, поднял на борт и крючок сам выпал у него из пасти. Мне повезло, я был очень близок к тому, чтобы потерять его», — рассказал рыбак.

