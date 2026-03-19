Поймавшего гигантскую щуку рыбака лишили рекорда по неожиданной причине

В США отказались фиксировать новый рекорд штата Нью-Джерси по ловле щуки

В американском штате Нью-Джерси отказались фиксировать новый рыболовный рекорд по неожиданной причине. Об этом пишет MLive.com.

47-летний Виктор Гелман, владелец нью-йоркской шоколадной фабрики, поймал гигантскую щуку-маскинонга длиной 130 сантиметров и весом 20,42 килограмма на озере Гринвуд 24 февраля. Размеры рыбы превысили рекорд штата Нью-Джерси, который держался с 1997 года и составляет 19,43 килограмма. Гелман подал документы на регистрацию своего достижения и ждал результатов.

Однако 13 марта рыбаку сообщили, что рекорд не будет засчитан. Дело в том, что озеро Гринвуд расположено в двух штатах — Нью-Йорк и Нью-Джерси. Выяснилось, что Гелман поймал рекордную рыбу в водах штата Нью-Йорк. Там рекорд по ловле щуки-маскинонга составляет 31,75 килограмма и держится с 1956 года.

Тем не менее директор Бюро пресноводного рыболовства Нью-Джерси призвал не умалять достижения Гелмана и заявил, что организация гордится, что он поймал такую крупную рыбу в их рыболовном хозяйстве.

Ранее в США рыболов поймал красного горбыля весом 31,2 килограмма, но лишился рекорда Луизианы из-за защищающего рыбу закона. На лодке рыболова не было сертифицированных весов, а по правилам рыбу нужно сразу же отпустить.