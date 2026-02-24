Рыбак поймал самого крупного горбыля за 33 года и лишился рекорда

В США рыбак поймал огромного горбыля весом 31 килограмм, но лишился рекорда

В США рыбак поймал красного горбыля весом 31,2 килограмма, но лишился рекорда штата Луизиана из-за защищающего рыбу закона. Об этом пишет Outdoor Life.

Огромную рыбу сумел выловить Джейсон Халфен, который приехал порыбачить в Луизиану из Бостона, штата Массачусетс. Гид Майк Френетт рассказал, что сначала отвез Халфена на реку недалеко от города Венис, однако там клева не было больше трех часов. Тогда они отправились в дельту реки почти у самого Мексиканского залива.

Именно там Халфену удалось подцепить на крючок крупного красного горбыля. По словам Френетта, его клиент больше 20 минут сражался с рыбой, хотя был крупным мужчиной и опытным рыболовом. В итоге, когда горбыля удалось подвести к лодке, Френетт попытался затащить его на борт, но не смог. «Я могу без проблем поднять рыбу весом килограммов 20-25. Но эту без помощи поднять не получилось», — рассказал 70-летний гид.

Френетт с Халфеном и еще одним рыбаком измерили горбыля, и он оказался 122 сантиметра в длину и 86 сантиметров в обхвате. Используя формулу измерения веса по размерам рыбаки выяснили, что улов весил не менее 31,2 килограмма, что побило бы старый рекорд штата, установленный еще в 1992 году. Однако по новым правилам красных горбылей необходимо отпускать сразу же после поимки, так что взвесить рыбу на сертифицированных весах Френетту с Халфеном не удалось.

Френетт заявил, что за 40 лет работы гидом в Луизиане не видел такого большого горбыля. Рекордный горбыль, выловленный в 1992 году, весил 27,7 килограмма.

