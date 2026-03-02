Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:53, 2 марта 2026Из жизни

Владелец шоколадной фабрики вытащил из-под льда щуку рекордного веса

В США рыболов поймал рекордного маскинонга весом более 20 килограммов
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Rasmus Ljungqvist / Shutterstock / Fotodom

Рыболов вытащил из-под льда рекордную щуку-маскинонга длиной 130 сантиметров и весом более 20 килограммов на озере Гринвуд в Нью-Джерси, США. Об этом сообщает издание Outdoor Life.

47-летний Виктор Гелман, владелец нью-йоркской шоколадной фабрики, вышел на подледную рыбалку 24 февраля. Клюнуло лишь через восемь часов. «Я потянул леску, и ощущение было, будто занимаешься перетягиванием каната с ротвейлером», — вспоминает рыболов.

Сначала Гелман хотел отпустить щуку, но крючок вошел слишком глубоко, поэтому шансов выжить у нее не было. Тогда он решил взвесить пойманную рыбу на сертифицированных весах. Маскинонг потянул на 20,42 килограмма. Это выше рекорда штата Нью-Джерси, который держался с 1997 года и составляет 19,43 килограмма.

Материалы по теме:
Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей
Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей
20 августа 2024
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске. Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске.Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
25 января 2023
Полуостров чудовищ Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
Полуостров чудовищПятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
8 февраля 2017

По словам Гелмана, документы на регистрацию нового рекорда уже поданы. Тем временем он передал рыбу биологам рыбоводного завода для изучения ее возраста, состояния и рациона.

Щуки-маскинонги обитают в Северной Америке. Представители этого вида достигают 1,8 метра в длину и весят до 32 килограммов. Максимальная продолжительность их жизни — 30 лет.

Ранее житель американского штата Миннесота вытащил из узкой лунки заледеневшего озера огромную щуку длиной 1,4 метра. Улов оказался настолько крупным, что едва пролез сквозь узкую прорубь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Миротворец в очередной раз показал лицо». Что говорят в России о решении Трампа бомбить Иран и убить аятоллу вопреки переговорам

    Раздел имущества между российской парой закончился дракой на ножах

    Саудовская Аравия отреагировала на удар Ирана по одному из крупнейших нефтяных объектов

    Владелец шоколадной фабрики вытащил из-под льда щуку рекордного веса

    Тело Джабраилова доставят в Чечню

    В России несовершеннолетний иностранный гражданин пытался устроить теракт

    Звезда «Уэнсдэй» поддержала бельевой тренд на премии SAG

    Рубио опроверг удары США по Хаменеи и руководству Ирана

    Израиль отчитался об ударах Ирана после сообщения об атаке на офис Нетаньяху

    В России рассказали о способном устроить взрыв мощностью до 10 килотонн оружии Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok