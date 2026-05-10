Решивший усыновить троих детей Лепс посетил детские дома Донбасса

Народный артист России Григорий Лепс провел День Победы в детских домах Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Об этом музыкант рассказал в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Певец опубликовал фотографии с детьми и персоналом учреждений и сообщил, что вручил воспитанникам подарки, а в ответ получил приглашение на их праздничный концерт. «Продолжаю свой путь к усыновлению, знакомясь с детьми и их историями», — написал исполнитель.

Ранее Лепс сообщил, что хочет усыновить детей из детского дома. Артист заявил, что собирается взять на воспитание двух детей, а если получится — трех. По его прогнозам, усыновление может произойти уже через три-четыре месяца.