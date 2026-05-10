В Польше заявили о готовности принять тысячи американских военнослужащих

Немчицкий: Польша готова принять пять тысяч американских солдат из Германии

Заместитель министра иностранных дел Польши Игнаций Немчицкий заявил, что Польша готова принять на своей территории пять тысяч американских солдат из Германии. Об этом он рассказал в эфире радиостанции RMF FM.

«Усиление такого рода было бы нам полезно. Конечно, мы были бы к этому готовы», — подчеркнул Немчицкий.

По словам замглавы польского внешнеполитического ведомства, для этих целей страна готова расширить необходимую инфраструктуру «в достаточно быстром темпе». «С нашей стороны имеется полная готовность обслуживать дополнительный контингент американских солдат», — отметил он.

2 мая США объявили о плане вывести пять тысяч военнослужащих из Германии в течение следующих 6-12 месяцев. Как объяснили в Пентагоне, передислокация связана с тем, что европейские союзники «не проявляют должной активности».

Немецкие военные, в свою очередь, рассказали, что Штаты и Германия углубили военное сотрудничество вопреки заявлениям американского президента Дональда Трампа. По их словам, ФРГ внедряет высокопоставленного американского офицера в структуру своего высшего военного командования, что «является признаком тесного сотрудничества, несмотря на ухудшение политических отношений».