Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:09, 10 мая 2026Мир

В Польше заявили о готовности принять тысячи американских военнослужащих

Немчицкий: Польша готова принять пять тысяч американских солдат из Германии
Ольга Коровина

Фото: Boris Grdanoski / AP

Заместитель министра иностранных дел Польши Игнаций Немчицкий заявил, что Польша готова принять на своей территории пять тысяч американских солдат из Германии. Об этом он рассказал в эфире радиостанции RMF FM.

«Усиление такого рода было бы нам полезно. Конечно, мы были бы к этому готовы», — подчеркнул Немчицкий.

По словам замглавы польского внешнеполитического ведомства, для этих целей страна готова расширить необходимую инфраструктуру «в достаточно быстром темпе». «С нашей стороны имеется полная готовность обслуживать дополнительный контингент американских солдат», — отметил он.

2 мая США объявили о плане вывести пять тысяч военнослужащих из Германии в течение следующих 6-12 месяцев. Как объяснили в Пентагоне, передислокация связана с тем, что европейские союзники «не проявляют должной активности».

Немецкие военные, в свою очередь, рассказали, что Штаты и Германия углубили военное сотрудничество вопреки заявлениям американского президента Дональда Трампа. По их словам, ФРГ внедряет высокопоставленного американского офицера в структуру своего высшего военного командования, что «является признаком тесного сотрудничества, несмотря на ухудшение политических отношений».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило об ответе на атаки ВСУ в период объявленного Россией перемирия

    АвтоВАЗ прокомментировал патент нового кроссовера

    В Польше заявили о готовности принять тысячи американских военнослужащих

    Более 13 человек пострадали из-за распыления химического вещества в Японии

    Верховный лидер Ирана объявил о новых мерах против США и Израиля

    В РПЦ не увидели проблем в популярности священников у девушек

    Курьер решил порыбачить перед работой и установил уникальный рекорд

    Самолет экстренно сел в российском городе из-за неисправности

    Решивший усыновить троих детей Лепс посетил детские дома Донбасса

    Европу призвали дать мандат Шредеру на переговоры после слов Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok